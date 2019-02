Le documentaire " Après demain " questionne

Ce vendredi, découvrez le film "Après demain." réalisé par Cyril Dion et Laure Noualhat. Ils interrogeront la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Juste avant, un apéritif bio et local sera offert sur les stands d'associations et d'entreprises. Cela permettra de faire se rencontrer les citoyens et les acteurs qui se mobilisent localement pour le climat et la transition écologique.

Pratique. Vendredi 8 février 2019 à 19 heures au campus 1, amphithéâtre Pierre Daure. 3€.