Seine-Maritime : des locataires privés d'ascenseur depuis plus d'un mois

La nouvelle année a mal démarré au sein de la tour de Bagneux à Barentin (Seine-Maritime). Depuis plus d'un mois, l'ascenseur est en panne dans cette résidence d'une dizaine d'étages. "C'est une panne sur une carte électronique qui est en cause", explique Vincent Delizy, directeur de la gestion immobilière chez Logiseine.

Ascenseur rénové en 2012

Dans son contrat, l'ascensoriste devait réparer le problème sous dix jours : "La carte électronique est partie en Grande-Bretagne pour être réparée dans un atelier avant d'être réexpédiée". L'ascenseur avait été entièrement rénové en 2012 dans cette résidence. En attendant, les locataires doivent faire sans : "Au quotidien c'est très dur, j'ai ma voisine qui est en insuffisance respiratoire, moi je suis en attente d'une prothèse au genou", dénonce Hervé His, habitant au neuvième étage de la résidence.

Jean-Claude Fontaine habite ici depuis plus de 20 ans et il a vu la situation se dégrader au fil des années. "Ce problème est déjà arrivé dans une autre tour et au final, ça a duré deux mois !" Ses journées sont difficiles sans ascenseur puisqu'il fait, au moins, deux allers-retours par les escaliers, voire plus, "car je travaille". "Tous les jours, je monte et je descends 560 marches", explique-t-il.

L'ascenseur, installé en 2012, est condamné depuis maintenant un mois. - Amaury Tremblay

"Je ne peux pas continuer comme ça"

Pour essayer de compenser cette panne, Logiseine a mis à disposition des porteurs, en midi et deux et en fin de journée, pour les courses. Pas de quoi venir en aide à Valérie Hesnard qui habite au 11e étage et est mère d'une enfant autiste. "Je suis obligé d'annuler des rendez-vous médicaux sinon je suis contrainte de monter dix fois les escaliers par jour, raconte-t-elle. Je ne peux pas continuer comme ça, ma fille a une fatigue générale et une enfant autiste, quand elle est fatiguée, elle est intenable."

La tour de Bagneux compte plus d'une dizaine d'étages. - Amaury Tremblay

Valérie Hesnard, comme d'autres locataires, menace ainsi de prendre une chambre dans un hôtel tant que la situation n'est pas revenue à la normale au sein de la résidence, puis d'envoyer la facture à Logiseine. De son côté, le bailleur social explique que les charges locatives bénéficieront d'une réduction liée à ce délai de remise en service de l'ascenseur. "Ce n'est pas de l'argent que nous voulons, nous voulons un ascenseur qui fonctionne", réplique Jean-Claude Fontaine.

• Écoutez les témoignages de quelques locataires :