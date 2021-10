Cherbourg. À Cherbourg, le Père Noël arrive par la mer !

C'est incontestablement le temps fort des festivités de fin d'année à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : l'arrivée du Père-Noël par bateau aura lieu dimanche 23 décembre 2018, quai Collins. Ce sera le point d'orgue d'un week-end complet d'animations.

Un spectacle gratuit

Outre le marché de Noël, la patinoire et la luge, la commune déléguée et Cherbourg Animations ont programmé un spectacle gratuit, Magic Bazar Circus, pour les plus de trois ans, samedi 22 décembre. La compagnie L'échafaudage, Théâtre en chantier, mêle tours de magie et numéros de clown.

Deux représentations sont prévues au théâtre de la Butte, à 14h30 et à 17 heures pour une durée de 45 minutes chacune. Le bonhomme rouge viendra rendre visite aux enfants à la fin du spectacle.

Le défilé du Père-Noël

Dimanche 23 décembre, le Père-Noël arrivera à 15 heures à bord du bateau Croix du Sud. Il débarquera au quai Lawton Collins et parcourra les rues piétonnes dans sa calèche. La déambulation prendra fin place Centrale. Il sera accompagné de fanfares et de mascottes et distribuera des kilos de friandises.

La circulation et le stationnement seront interdits sur le quai Lawton Collins, le pont tournant ainsi que le quai de Caligny, le quai Alexandre III, la rue Maréchal Foch dans sa totalité, rue Gambetta (entre la rue de l'Ancien Quai et le boulevard Schuman), rue des Portes, place de l'Étoile, rues du Commerce, au Blé, au Fourdray, Boël Meslin, Grande rue, et place Centrale, dimanche 23 décembre, dès 8 heures.