Rouen : deux personnes condamnées pour des violences après un match

Le mardi 10 juillet 2018, la place de l'hôtel de Ville de Rouen (Seine-Maritime) voit se rassembler plusieurs milliers de personnes pour suivre sur écran géant la demi-finale de Coupe du monde de football. Après la victoire, la liesse populaire dégénère à la marge et des affrontements débutent avec les forces de l'ordre. Des barrières de protection sont lancées contre les policiers, qui repèrent deux individus plus virulents que les autres. Ils lancent des bouteilles de bière sur les fonctionnaires qui répliquent avec des gaz lacrymogènes pour disperser les fauteurs de troubles. Des fourgons de police sont aussi endommagés avec des barrières de sécurité.

Réfractaires à l'ordre public

Les deux prévenus sont finalement interpellés et emmenés au commissariat. L'un d'entre eux, qui transporte du cannabis sur lui, reconnaît les faits. Son casier judiciaire fait mention de quatre condamnations pour violences et dégradations. Son "ami" reconnaît également "une participation légère" aux faits reprochés. Il affiche un casier judiciaire vierge. À l'audience du jeudi 29 novembre 2018 devant le tribunal correctionnel de Rouen, la partie civile constate qu'il est "désolant de gâcher la liesse du moment", tandis que le procureur de la République retient que "les prévenus n'assument pas leurs actes de haine envers les policiers". La défense assure qu'il n'y avait pas "intention d'en découdre". Le tribunal déclare coupable les deux prévenus. Calvin Crespo, 22 ans est condamné à une peine de trois mois de prison ferme et son acolyte à trois mois de prison avec sursis.