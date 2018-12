Quelles tendances déco pour votre Noël 2018 ?

Une fois le sapin acheté, l'heure est à la décoration. "Les tendances de l'an passé vont se conjuguer avec les couleurs actuelles : le rouge et le blanc sans oublier une tache de vert comme rappel du sapin", explique Linda Martin, chef de rayon et réalisatrice de l'ensemble déco de Noël dans le magasin Truffaut à Barentin (Seine-Maritime). "Mais aussi le parme, le rose et les décors plumes vont se marier avec les licornes de l'an passé", poursuit-elle.



Des couleurs naturelles

À côté de ces couleurs "classiques" du Noël traditionnel, on trouvera du bleu, de l'argent et des couleurs naturelles apportées par les matières "recyclées" : le bois, les feuilles, le papier, avec des mélanges de couleurs naturelles. Le tout sur des motifs inspirés par la nature : les formes des feuilles, les nervures du bois mais aussi des motifs graphiques inspirés par les épines du sapin.

"Les collections déco indémodables pour Noël proposent donc du classique, du traditionnel, et se basent sur les tendances populaires des dernières années, tout en offrant de nouvelles interprétations qui permettent de ne pas se lasser et d'imaginer une nouvelle ambiance de Noël en 2018", ajoute Linda Martin.

Un Noël plus simple

L'époque n'est donc plus à la "débauche" mais à l'innovation à partir du recyclage. La maison devient un havre de paix propice à des fêtes où tout invite à l'évasion, à l'émerveillement, à la découverte de nouveaux horizons magiques et féeriques.

Le magasin propose d'entrer dans l'univers de Noël. - Christian Pedron

Un Noël durable, écologique et respectueux. L'idée est d'avoir un Noël "épuré, plus simple, qui revient à l'essentiel", conclut Linda Martin.