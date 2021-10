Futuriste. Le grand cirque de Noël à Rouen : la cité des étoiles

C'est désormais une tradition, le public rouennais a, chaque année les primeurs du nouveau spectacle du Grand cirque de Noël. Renouvelé constamment, bénéficiant du concours de grands artistes, un casting international, Le Grand cirque de Noël rend cette fois hommage à la science-fiction. Son directeur artistique Christophe Herry nous annonce le programme.

Après Aladin l'année passée, et King Kong en 2016, le nouveau spectacle est baptisé La cité des étoiles. Pourquoi ce thème ?

"Notre public nous est fidèle d'année en année et nous nous engageons à le surprendre toujours en variant les styles. La science-fiction est un thème universel et fédérateur qui plaît autant aux petits qu'aux grands. Tout comme le cirque, c'est un univers qui fait rêver et nous avons déniché de nombreuses attractions en lien avec ce thème : des hommes lasers, des trapézistes en soucoupe volante ou encore une troupe de danseurs synchronisés en vêtements de lumières qui tantôt apparaissent et disparaissent comme par magie ; une expérience visuelle très troublante ! "

Ce numéro de laser exige une synchronisation parfaite : effet garanti !

Comment avez-vous sélectionné ces artistes ?

"C'est un travail qui commence plus d'un an à l'avance. Je voyage beaucoup à la recherche de pépites, de numéros audacieux ou méconnus, mais aujourd'hui le cirque de Noël bénéficie d'une telle notoriété que beaucoup de professionnels nous envoient aussi spontanément leur candidature. Je déniche ces numéros dans des parcs d'attractions, dans des cabarets, mais aussi parfois à l'opéra ou dans des comédies musicales : des milieux a priori éloignés du monde du cirque. Je souhaite vraiment casser ces barrières : le cirque permet cela. Sur une piste tout est possible et pour faire un spectacle complet nous marions absolument toutes les disciplines."

Quels sont les numéros les plus attendus ?

"Cette année nous aurons 14 numéros, soit une trentaine d'artistes sur scène. Nous présentons des incontournables du cirque comme les numéros animaliers mais même parmi ces classiques nous osons des numéros très audacieux ou très surprenants : des furets dressés ou encore de la perche aérienne - un numéro dans lequel un homme porte sa partenaire sur son front. Ce sont des numéros très techniques et vraiment fascinants. Il y aura aussi près de 80 animaux sur scène et nous avons choisi cette année un dompteur de lion aux méthodes très originales qui respecte les aptitudes naturelles de ses bêtes. En plus de ces numéros circassiens on aura aussi de grands spectacles modernes comme le globe de moto qui a toujours beaucoup de succès mais qui est encore perfectionné pour cette occasion : le globe se scinde en deux parties superposées, six motos y évoluent en même temps."

Ce numéro de motos dans un globe fait toujours sensation. Il est d'autant plus complexe que le globe se scinde en deux.

Combien de spectacles sont joués chaque année pour le Cirque de Noël ?

"Le cirque pose simultanément son chapiteau dans cinq grandes villes de France : à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Montpellier où il s'agit d'un spectacle sur glace et à Rouen. Rouen est une ville privilégiée car nous y plantons notre chapiteau pour près d'un mois. C'est toujours à Rouen que nous présentons nos nouveaux spectacles. Aladin et King Kong sont nés à Rouen or cette année, Aladin est présenté à Bordeaux et King Kong à Nantes."

Pratique. Du 8 au 27 décembre 2018 sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen. 24 à 50€. cirque-noel.fr