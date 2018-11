À Cherbourg, l'exercice nucléaire annulé

La réunion de présentation avait été annulée… et désormais c'est l'exercice tout entier qui n'aura pas lieu. À Cherbourg-en-Cotentin, l'exercice nucléaire de sécurité civile programmé sur le port militaire et ses abords mardi 4 et mercredi 5 décembre 2018 est annulé. Les services de l'Etat sont en effet mobilisés dans le cadre du mouvement des gilets.



Cet exercice de grande ampleur pourrait être reporté à une date ultérieure. Le dernier du genre remonte à 2016.

Les agents de l'hôpital mobilisés

Un préavis de grève avait été déposé par les syndicats de l'hôpital Pasteur en marge de cet exercice, sur lequel des agents devaient être impliqués. L'intersyndicale maintient un rassemblement de protestation à 10 heures le mardi 4 décembre 2018.