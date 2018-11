You make it feel like Christmas: découvrez le clip de Gwen Stefani

Gwen Stefani fait durer le plaisir! La chanteuse a sorti en octobre 2017 l'album "You make it feel like Christmas" et c'est en ce mois de novembre 2018 qu'elle partage le clip du titre qui donne son nom à l'album. L'album a été réédité fin octobre 2018 avec 5 titres en plus des 12 qui le composaient initialement.

Elle chante avec son mari Blake Shelton, célèbre chanteur de country aux Etats-Unis, dans un clip très kitsch, qui veut rappeler une série américaine des années 50: I Love Lucy.

Gwen Stefani, 49 ans, envisage la fin prochaine de sa carrière, se trouvant trop vieille pour continuer les tournées. Elle a actuellement signé pour être en résidence à Las Vegas jusqu'en mars 2019, comme le furent avant elle Céline Dion ou Britney Spears par exemple.

A LIRE AUSSI.

John Legend annonce son premier album de Noël