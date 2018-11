Les "Services civiques" de l'Orne réunis à Alençon

Les "Services civiques" permettent aux jeunes de 16 à 25 ans d'effectuer des missions d'intérêt général de six à 12 mois, de manière volontaire, dans des associations, des établissements publics, des collectivités, ou dans les services décentralisés de l'État.

En 2017, 373 jeunes se sont engagés dans des "Services civiques" dans l'Orne. C'est 57 % de plus qu'en 2016 ! Mercredi 21 novembre 2018, près d'une centaine d'entre eux s'est réunie à la Halle aux Toiles d'Alençon, avec leurs tuteurs, pour valoriser le "Service civique". Comme Émilie et Catherine, volontaire et tutrice à la Ligue contre le cancer :

Au programme de cet après-midi : un "défi des engagés", des ateliers pour rendre attractif son "Service civique", mais aussi un village des volontaires et des partenaires.

Sabrina et ... Sabrina, en Service civique à la DDFIP de l'Orne. - Eric Mas

La Direction départementale des finances publiques a recruté 11 volontaires, notamment pour des missions d'information du public, comme Sabrina :

Toujours à la DDFIp, une autre Sabrina :

Les jeunes volontaires en " Service civique " perçoivent une indemnité mensuelle de 580,63 versée par l'État. S'y ajoutent 107,58 versés par l'organisme d'accueil. Le jeune est suivi par un tuteur qui doit l'accompagner dans son projet d'avenir.