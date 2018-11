Téléthon : défi tricotin à Bolbec

Les comités Téléthon du canton de Bolbec (Seine-Maritime) ont lancé pour 2018 un défi tricotin. Il s'agit de réaliser la plus longue tresse de laine et de faire valider le record auprès du Guiness Book.

Le record à battre est celui de Laval (47 kilomètres). Les organisateurs ont pour objectif de dépasser les 76 kilomètres.

Le tricotin sera déployé dans la rue piétonne de Bolbec samedi 17 novembre 2018 à partir de 6 heures. L'opération se déroulera toute la journée, jusqu'à 18 heures. Défi qui se réalisera en présence d'un géomètre et d'un huissier pour la validation au Guiness Book. Pour le public des animations sont prévues comme un repas le midi, une tombola, une bûche géante à partager et un feu d'artifice en fin de journée. Et on le rappelle, le tout au profit du Téléthon.