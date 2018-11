Nouvelle boutique à Caen : "le bitcoin, c'est un système de paiement"

Qu'est-ce que le bitcoin ?

"Le bitcoin c'est avant un système de paiement, une monnaie électronique. Elle a la particularité d'être décentralisée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'une banque ou d'un gouvernement. Les bitcoins s'échangent directement entre les utilisateurs, via une plateforme qui s'appelle la blockchain, qui est un protocole internet qui tourne via un site internet sans intervention humaine."

Comment cette crypto-monnaie peut-elle avoir de la valeur ?

"C'est difficile de le concevoir car le bitcoin n'est pas une monnaie qui dépend d'un état, d'un gouvernement ou d'une réserve de valeur comme c'est le cas pour l'or ou pour les autres monnaies. Le bitcoin dépend de l'offre et de la demande."

Comment fonctionne-t-elle ?

"Il y a 21 millions de bitcoins, il n'y en aura jamais plus. C'est inscrit dans le protocole de base. Plus la rareté va se faire sentir, plus le cours du bitcoin risque d'augmenter. C'est déjà ce qui s'est passé. Au début de l'année de 2015, le cours du bitcoin était à 225 euros et en 2018, il est passé à plus de 10 000 euros. Aujourd'hui il est à 5500 euros. C'est vraiment en fonction des acheteurs et des vendeurs."

Cela signifie qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs ?

"C'est ça. C'est comme un système d'enchère qui conduit le prix du bitcoin. Il n'est régulé par aucun gouvernement, ce qui lui donne cette volatilité et qui attire beaucoup d'investisseurs. Certains s'en servent comme un placement financier, bien sûr à risque que comme un moyen de paiement."

Peut-on payer avec des bitcoins chez des commerçants ?

"C'est en plein développement. Aujourd'hui 60 000 sites internet acceptent les bitcoins comme moyen de paiement. C'est le cas Microsoft, Amazon… "

Concernant la fiscalité, doit-on déclarer nos bitcoins ?

"C'est à déclarer aux impôts. Après tout dépend de la régularité de l'investissement. Le plus sage est de se rendre au trésor public afin de déterminer dans quelle catégorie on se trouve. En 2019, une loi devrait être votée afin d'encadrer cela, car pour l'instant aucun système n'encadre cette cryptomonnaie."

Bitcoin Avenue, 17 rue de Bernière, 14000 Caen. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures.