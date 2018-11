Votre horoscope signe par signe du jeudi 15 novembre

Bélier

Quelques petits problèmes de santé ? vous les accepterez plus ou moins avec philosophie. Se soigner et attendre que ça passe. Vous n'aimez pas être immobile et pourtant il faut se soumettre.

Taureau

Vous afficherez un discours libre, clair, net, plutôt à l'aise. Vous n'êtes pas prêt à vous taire. Aucun blanc-seing. Vous signez et contre signez uniquement ce qui sort de votre pensée et de votre production.

Gémeaux

Le monde de l'enfance est marqué par les inquiétudes constantes mais aussi par les joies du parcours accompli par votre progéniture. Vous pouvez être fier.

Cancer

Quelques petits coups de griffe l'air de rien. On vous demande de vous serrer la ceinture. Conserver son équilibre matériel relève de la très haute voltige.

Lion

Vous râlerez devant le désordre environnant. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez l'impression d'être sur un champ de bataille tout est à refaire.

Vierge

Dans les jours qui viennent vous jouerez les cordons bleus. Rien de bien compliqué mais de la qualité, la saveur authentique et beaucoup de bon sens et de coup de main expérimenté.

Balance

Vous tenterez de jouer la carte de l'apaisement face à votre entourage un peu déboussolé. Vous serez assez convaincant et valorisant.

Scorpion

Petite dépense inattendue. Ça plombe un peu l'ambiance. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de tourner rond.

Sagittaire

La nature vous inspire, vous recherchez un esprit d'origine et aller à l'essentiel. Mais avant tout il s'agit de sensations. Du plaisir, une forme de petite musique intérieure.

Capricorne

Vous saurez saisir une seconde chance pour réussir ce qui hélas vous a glissé entre les mains. Vous vous sentez certes sur la sellette. Qu'importe cette fois c'est bon.

Verseau

Somptueux, magnifiques, bouleversants, intelligents et puissant. Oui c'est de vous dont il s'agit. C'est parfois une épreuve d'écouter chanter ses louanges. C'est votre jour.

Poissons

Vous rêvez à des jours meilleurs. Tout peut toujours s'améliorer. Vous avez les yeux un peu brouillés. Vous avez été attristé par quelques paroles malheureuse.