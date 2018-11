Ensemble, ils luttent contre le gaspillage alimentaire à Caen

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'association "Bien dans son assiette" et "La tente des glaneurs de Caen" (Calvados) collaborent lors de novembre gourmand. Ce dimanche 11 novembre 2018, la tente des glaneurs de Caen a récolté les invendus sur le marché Saint-Pierre pour les donner à Bien dans son assiette. Cette dernière est chargée de concocter des plats pour les écoliers. "Nous sommes deux associations complémentaires. C'est intéressant d'avoir cet échange, affirme Florence Lasserre, présidente de l'association.

500 kg d'invendus

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018, les deux associations vont renouveler leur collaboration mais cette fois-ci, Bien dans ton assiette préparera des plats avec les invendus auprès du public sur la place Saint-Sauveur. "Nous voulons démontrer que les fruits et légumes non commercialisables et destinés à être jetés sont comestibles", complète-t-elle.

Depuis six ans, l'association La tente des glaneurs de Caen collecte des invendus sur le marché Saint-Pierre de Caen auprès des commerçants pour ensuite les redistribuer dans la foulée rue de Bernières. Une démarche citoyenne de lutte contre le gaspillage. Face à une demande de plus en plus importante, l'association fonctionne bien. Une quarantaine de bénévoles sont mobilisés. "On récolte entre 400 et 500 kg d'invendus chaque dimanche. C'est énorme." De son côté, l'association Bien dans son assiette, créée il y a un an a pour vocation l'éducation alimentaire par initiation après des plus jeunes.