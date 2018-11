Une bonne idée pour payer moins cher de carburant dans l'Orne

Voilà qui va intéresser tous ceux qui trouvent que le prix du carburant est actuellement trop élevé : sur le territoire de Flers'Agglo (Orne), il existait déjà des lignes de bus urbain, mais aussi du transport à la demande. C'est désormais depuis lundi 5 novembre 2018 pour les 55 000 habitants des 42 communes de Flers'Agglo, l'application gratuite et intelligente de covoiturage Karos.

Pour le prix d'un ticket de bus

Karos détecte vos trajets habituels, par exemple pour aller et revenir du travail et elle vous met en relation avec d'autres automobilistes qui font le même parcours au même moment. Vous pouvez " court-voiturer " comme chauffeur ou comme passager. Dans ce cas il faut être majeur. Jusqu'à 40 kilomètres, il ne vous en coûtera que le prix d'un ticket de bus (1€10), voire rien du tout si vous possédez une carte de transport Némus-Sésame. Au-delà, c'est 0,10€ par kilomètre.

Gagnant-gagnant…

Le partage de frais, versé au conducteur, est de 0,10€/kilomètre avec un minimum de 1,50€ par trajet, soit plus que ce que verse le passager. La différence est prise en charge par la collectivité. Le système lancé lundi 5 novembre va être expérimenté durant 2 ans et demi. Olivier Binet, co-fondateur et président de Karos :

Ecolo

Un automobiliste qui embarquerait à son bord deux passagers en covoiturage sur 35 kilomètres chaque jour, c'est 2,5 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère.

Parcours assuré

Le système assure votre retour en taxi, si l'automobiliste qui devait vous ramener en covoiturage à la maison est défaillant. C'est là un vrai service public. Et c'est une première en France, explique Tristan Guillemard, directeur régional de l'opérateur de transport Transdev :

Le système de transport sur Flers'Agglo va encore se compléter au printemps 2019 avec la location de moyenne ou longue durée de vélos à assistance électriques.

L'appli Karos est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et sur Google Play.