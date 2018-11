"La Reine des neiges 2" a une nouvelle date de sortie

Elsa et Anna seront de retour un peu plus tôt que prévu pour le plus grand plaisir des fans. Désormais fixé au 22 novembre 2019, "La Reine des neiges 2" verra Idina Menzel et Kristen Bell reprendre leur rôle en tant que princesses du royaume d'Arendelle tandis que Josh Gad prêtera de nouveau sa voix à Olaf, le bonhomme de neige.

Du côté des nouveaux arrivants, Evan Rachel Wood et Sterling K. Brown complèteraient la distribution.

Jennifer Lee et Chris Buck seront de retour à la réalisation.

Le film d'animation original était devenu un immense succès populaire, récoltant près d'un 1,3 milliards de recettes à travers le monde. En France, 4,8 millions de téléspectateurs étaient allés découvrir le long-métrage.

