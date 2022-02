Le-Havre. [Coupe de la Ligue] Le HAC reçoit Troyes pour les 16e de finale

Le stade Océane au Havre (Seine-Maritime) accueille le match de 16e de finale de la Coupe de la Ligue entre le HAC et l'Estac (Troyes, Aube) mercredi 31 octobre 2018. Les joueurs havrais se sont qualifiés pour ce stade de la compétition en battant Brest (Finistère) aux tirs au but au tour précédent, fin août.

Une qualification qui fait plaisir au coach Oswald Tanchot car "cette compétition permet à des joueurs de se montrer, de faire un état des lieux des progressions tout en étant ambitieux".

"Un 1/8e de finale chez nous, contre une équipe de Ligue 1, serait un beau cadeau juste avant Noël"

Ce 16e de finale se jouera contre l'Estac, une équipe de Ligue 2. "J'aurais préféré jouer une équipe de Ligue 1 parce qu'on a déjà joué contre cette équipe et on les rejouera, admet Oswald Tanchot. On sait aussi que c'est une équipe très bien organisée, que ça va être un match serré. En nombre, c'est celle qui a sans doute le plus d'effectifs donc elle pourra tourner tout en étant compétitive."

Mais c'est un match de Coupe explique-t-il donc "il ne faut pas calculer, il faut tout donner et avoir confiance en nous pour passer". Ce sont rêve le Havrais, c'est d'un "8e de finale chez nous, contre une équipe de Ligue 1. Ce serait un beau cadeau juste avant Noël, ce serait sympa pour tout le monde donc on va tout faire pour."

"On peut tout faire"

Le coach espère faire mieux qu'en Coupe de France, bête noire des Havrais : "On sait qu'avec la Coupe de France, ce n'est pas une histoire d'amour depuis quelques années, donc pourquoi pas la Coupe de la Ligue ? Et puis après tout pourquoi pas la Coupe de France cette année aussi ? Il n'y a pas de règle qui dit qu'on doit s'abstenir de faire quelque chose de bien pour pouvoir être ambitieux en championnat, on peut tout faire."

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France avait d'ailleurs lieu ce mercredi 31 octobre. Le HAC affrontera Gamaches, équipe de la Somme qui évolue en Régionale 1, le samedi 17 ou le dimanche 18 novembre.

Coup d'envoi du match HAC-Estac à 21 heures au stade Océane.