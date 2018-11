L'acrobate Willy Wolf inspire la Cie de la Contrebande à Elbeuf

Les six acrobates de la compagnie de la Contrebande ont conçu un spectacle inspiré par les exploits d'un homme avide de gloire, autoproclamé "champion du monde de plongeon", auteur de cascades plus dangereuses les unes que les autres.

Après deux ans de maturité, il se dévoile au public au Cirque-théâtre d'Elbeuf (Seine-Maritime). Antoine Cousty, un de ses auteurs et interprètes, nous parle de l'originalité de ce spectacle.

Qui était ce Willy Wolf ?

"C'était un ouvrier polonais arrivé en France pour travailler dans les usines de Nantes mais bercé par des rêves de gloire, tous les week-ends il sautait sous les yeux médusés du public du haut du pont transbordeur de Nantes : soit des plongeons de près de 50 mètres ! Il compose des numéros incroyables de trapèze et des pirouettes audacieuses en motocross, mais il meurt à 27 ans en 1925 au cours d'une de ses cascades. Nous avons découvert par hasard ce personnage alors que notre spectacle était déjà en maturation. Nous sommes quasiment tous des experts en bascule dans la compagnie, une discipline dangereuse, et notre prise de risque est constante pendant nos spectacles. Sa pratique est venue résonner étrangement avec la nôtre et nous nous sommes inspirés de ses numéros pour créer ce nouveau spectacle qui porte son nom. Pour autant il ne s'agit pas d'un hommage. Pour nous Willy incarnait surtout le goût du risque dans son désir d'aller toujours plus loin dans ses exploits… jusqu'à en mourir !"

Comment avez-vous composé ce spectacle ?

"Nous avons choisi de ne pas incarner Willy Wolf. C'est un personnage qui apparaît en filigrane, comme s'il était le 7e artiste de la compagnie. Avec ce nouveau spectacle on voulait questionner nos limites et nous donner de nouveaux défis. Il ne s'agit pas seulement de présenter une succession de numéros. Nous nous sommes en fait inspiré de la téléréalité et nos personnages qui paraissent au départ somme toute assez banals, font preuve au fur et à mesure des épreuves qu'on semble leur imposer de véritables prouesses techniques ; des exploits qui sont parfois dérisoires et qui portent à rire aux plus grandiose qui laissent sans voix. C'est un constant équilibre entre un jeu léger et humoristique et un univers assez glaçant. Le spectateur est souvent scotché à son siège, au point que nous déconseillons ce spectacle aux personnes cardiaques. Nous voulons éveiller en lui des sensations fortes et réveiller des émotions primaires."

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

"Les membres de cette troupe se connaissent au minimum depuis 10 ans. Simon et moi sommes amis d'enfance puis la troupe s'est étoffée au fil de nos études de théâtre de rues à Limoges, de cirque à Montpellier, à Rosny-sous-Bois, à Paris et à Châlons-en-Champagne. Nous sommes des amis fidèles et nous nous sommes forgés ensemble. C'est ce qui fait la force de cette compagnie et notre complicité sur scène. Nous avons achevé nos études il y a trois ans, mais la compagnie était déjà créée depuis longtemps. Nos spectacles sont exclusivement des créations collectives, nous n'avons jamais de metteur en scène mais nous composons vraiment à nous six. Ce qui nous lie tous c'est cette inextinguible soif de risque et ce désir de se trouver toujours de nouveaux défis."

Pratique. Vendredi 9 novembre et samedi 10 novembre 2018 au Cirque-théâtre d'Elbeuf. 13/17€. cirquetheatre-elbeuf.com