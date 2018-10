Assassinat du père Hamel : nouveau procès pour le youtuber "Mamadou Segpa"

Tendance Ouest a écrit :

Calvados : la Nationale 13 fermée à la circulation cette nuit

La Nationale 13 sera fermée dans le sens Caen-Cherbourg dans le Calvados, à hauteur de Carpiquet, dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre 2018 pour cause de travaux, entre 20h30 et six heures du matin. Des travaux sur la chaussée seront faits de l'échangeur de Carpiquet (D14, Carpiquet-Authie), jusqu'à l'échangeur Putôt-en-Bessin – Secqueville-en-Bessin (D217).

12h00