Le chômage est en légère baisse en Normandie

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier, ce mardi 16 octobre 2018, les chiffres du chômage au deuxième trimestre 2018 en Normandie. Il est en légère baisse de 0,1 point dans notre région et s'établit à 9 %. C'est malgré tout supérieur à la moyenne en France métropolitaine, qui s'établit à 8,7 %. La Normandie est la cinquième région française où le taux de chômage est le plus élevé.

La Manche est le meilleur élève

Un taux de chômage qui est contrasté en fonction des départements normands. La Manche est le meilleur élève de Normandie, avec un taux de chômage de 6,8 %. Une baisse de 0,2 point par rapport au premier trimestre de cette année. La Manche est dans le classement des 15 départements de la métropole dont le taux de chômage est le plus bas.

Le taux de chômage est inégal entre les cinq départements normands. - Capture écran Insee

Dans le Calvados, le taux de chômage est près de deux points plus élevé. Il s'établit à 8,5 %, avec des contrastes entre Caen, par exemple, qui enregistre un taux de 8,6 %, le plus élevé du département, alors que celui de Vire est le plus bas du territoire calvadosien, à 7,4 %.

Dans l'Orne, le taux de chômage s'élève à 8,5 %. À noter que c'est dans le secteur de Nogent-le-Rotrou qu'est enregistré le taux de chômage le plus faible de Normandie avec 6,6 %.

La Seine-Maritime (10,1 %) et l'Eure (9,3 %) sont les deux départements normands où le chômage est le plus présent.