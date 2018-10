Christopher gagne de nombreux cadeaux en découvrant l'objet mystère

Du lundi au vendredi, vous endossez le rôle de l'enquêteur sur Tendance Ouest, Tom, votre animateur vous donne quelques indices pour partir à la conquête de l'objet mystère. Depuis presque 2 semaines, vous étiez nombreuses et nombreux à noter minutieusement les indices dévoilés par chacun à l'antenne. Cependant attendre longtemps avant de participer représente un risque car une enquête peut aussi se résoudre en 2 jours (et il ne faut jamais oublier le facteur chance également).

Est-ce que l'on peut parler de "chance du débutant" pour Christopher notre gagnant du jour ? Oui et non. C'était pour lui un tout premier passage antenne mais il avait aussi sa liste avec lui et sans erreur.

Retour sur la découverte de l'objet caché, nous avions évoqué le sport, c'était un bon indice :

Christopher repart donc avec ses 4 entrées pour le Futuroscope, 100€ à dépenser au sein du parc, un rasoir à barbe et un panier de produits Kinder à l'occasion des 50 ans de la marque.

Certes, cette enquête a tenu plus d'une semaine, mais ce n'est pas toujours le cas. Prendrez-vous le risque de laisser filer le prochain lot ? Il s'agit d'une machine à dosette Tassimo de Bosh d'une valeur de 99€.

A LIRE AUSSI.

Une tablette éducative + l'album de Pink pour Marilyne de Fécamp, grande gagnante de "Cherchez, trouvez, gagnez"

Un nettoyeur vapeur et l'album de "Liberté chérie" de Calogero remportés cette semaine dans "Cherchez, trouvez, gagnez"

Une tablette éducative et 1 an de lessive à gagner entre 9h et 13h sur Tendance Ouest