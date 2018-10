Eure : un bébé fourmilier nain né à Biotropica, une première en France

C'est une première bien mignonne qui pourrait attirer des visiteurs chez Biotropica.

Le parc animalier de Val-de-Reuil dans l'Eure a annoncé, vendredi 12 octobre 2018, la naissance du premier bébé fourmilier nain, également appelé Tamandua. Une reproduction rendue complexe par le fait que les fourmiliers sont solitaires dans la nature. "Nous avons construit un enclos en prenant cette contrainte en compte", explique François Huyghe, vétérinaire.

Les parents, Prince et Quoali, n'ont ainsi passé que deux à trois heures par jour ensemble, ce qui leur a tout de même permis de se reproduire au cours du premier mois de leur mise en contact. "Depuis la naissance le 29 août dernier, ils ne se sont pas revus, continue le vétérinaire. La femelle reste le plus possible à l'écart des mâles après avoir mis bas".

Des griffes pour s'accrocher

Comme pour les adultes, le bébé tamandua possède déjà des griffes dès la naissance. Elles ne lui servent en l'occurrence qu'à s'accrocher sur le dos de sa mère. Il utilise également sa queue, enroulée autour de celle de sa mère pour se maintenir.

Le bébé utilise ses griffes pour s'accrocher au dos de sa mère. - Biotropica

À propos du tamandua

Le fourmilier nain est un mammifère sud-américain qui passe beaucoup de temps dans les arbres. Sa queue préhensile lui permet de s'accrocher aux branches lors de ses déplacements. Le tamandua possède aussi une langue de 40 cm qui lui permet d'attraper facilement les quelque 9 000 fourmis et termites dont il se nourrit chaque jour.

Le tamandua se nourrit de 9 000 fourmis et termites quotidiennement. - Biotropica

