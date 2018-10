Archéologie : les fondations de l'ancienne mairie de Caen découvertes

La place de la République, en centre-ville de Caen (Calvados), est en plein chantier. Alors que les travaux pour le réaménagement de la partie Est en une place piétonne arborée avec des jets d'eau ont commencé à la mi-septembre 2018, côté Ouest, les travaux autour du projet de halles commerciales ont connu un nouvel épisode. En ce début du mois d'octobre 2018, le percement du bassin de rétention a fait découvrir des fondations de l'ancien hôtel de ville.

Les fondations d'un bâtiment construit en 1624

À vrai dire, cette découverte archéologique était attendue. "Ce qui a été découvert correspond à ce qu'on attendait. On avait déjà les plans de cet ancien bâtiment. On savait qu'il se situait à l'endroit des travaux, et qu'il restait les fondations sous terre", explique Vincent Hincker, archéologue au service départemental d'archéologie du Calvados.

Les architectes nettoient les vestiges de ce bâtiment du XVIIe siècle. - Simon Abraham

Le bâtiment en question a été détruit en juin 1944, sous une pluie de bombes. Depuis, ses ruines ont été rasées, et un parking a été construit à la place. L'édifice date du XVIIe siècle. Il a été construit en 1624 précisément. Un séminaire religieux à l'origine, devenu hôtel de ville de Caen en 1792, "quand la municipalité l'a racheté au clergé", éclaire Vincent Hincker.

Les architectes s'attendaient à tomber sur les sous-sols du bâtiment en creusant le terrain. Mais la surprise vient des détails qu'offrent les vestiges. "Nous y avons trouvé des impacts de bombes datant de la seconde guerre mondiale", ajoute Vincent Hincker. En effet, des cratères sont toujours visibles. Les murs portent encore des traces des explosions.

Les vestiges sont en ce moment nettoyés, étudiés, pris en photo. Pour les conserver dans les mémoires, et "vérifier que les données que nous avions sur ce lieu sont bonnes", déclare l'archéologue. Ensuite, les fondations de l'ancien hôtel de ville seront détruites. "On ne peut pas sacrifier les projets futurs au nom du passé", conclut l'archéologue. Des fondations qui laisseront place à la future halle commerciale, qui trônera sur la place de la République dans quelques années.

Des traces d'impacts de bombes sont encore visibles par endroits. - Simon Abraham

L'ancien hôtel de ville de Caen, au lendemain de sa destruction en 1944. - Ville de Caen