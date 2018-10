Zone Libre : le basket normand en bonne santé

Avec cinq représentants dans les élites ou antichambres des baskets masculins et féminins. Le Basket est avec le handball, le sport majeur normand le plus représenté dans le monde professionnel. À l'heure de la reprise de ces championnats, Zone Libre s'est intéressé à l'état de santé du basket normand. Autour de la table, Sylvain Letouzé, journaliste sportif (Tendance Ouest), Daniel Herbline, président de la ligue de basket et Joanna Joseph, capitaine de l'US La Glacerie, club promu en Ligue 2 de Basket féminin.