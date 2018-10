Pluie et vent : nuit plutôt calme en Normandie

Météo France avait placé quatre départements normands (Orne, Calvados, Seine-Maritime et Eure) en vigilance Orange vent violent et pluie dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018. Les conséquences ont finalement été très limitées. C'est le Calvados qui a été le plus touché avec des inondations dans la banlieue de Caen et la Côte de Nacre. 550 foyers se sont également retrouvés sans électricité dans le Calvados et la Manche. Dimanche 7 octobre, toute la Normandie est en vigilance Jaune pour pluie inondation.