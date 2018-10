Football (National 1) : QRM s'impose face à Pau

Le match.

près une défaite au Mans, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se sont bien ressaisis en s'imposant sur leur pelouse du stade Robert Diochon vendredi 5 octobre 2018 lors de la 10è journée de National face à Pau sur le score de 2-0. Un match qui se sera joué en première mi-temps avec une ouverture du score dès le premier quart de jeu sur une belle tête sur corner de l'attaquant Jonathan Nanizayamo 1-0.

Le break avant la pause

Le buteur normand sera imité par le défenseur Richard Samnick à la 37è minute de jeu toujours sur corner et toujours de la tête 2-0. Malgré une nette domination en seconde mi-temps, plus aucun but ne sera marqué et les joueurs de Manu Da Costa remporteront les trois points de la victoire. Grâce à cette victoire, les Rouges et Jaunes remontent à la 7è place du classement de National avant de se déplacer à Villefranche vendredi 19 octobre 2019.

QRM tout en maîtrise 💪

Une semaine après la défaite au Mans, QRM a brillamment réagi à domicile face à Pau (2-0). Une troisième victoire en cinq matches à domicile ✅

Le résumé de la rencontre 👉 https://t.co/dpcJ4DZagQ pic.twitter.com/PfnZM76l6I — Quevilly Rouen M. (@QRM) October 6, 2018

La fiche.

QRM : Souchaud, Diarra, Pollet, Bennedine, Daury, Samnick, Oliveira, Nanizayamo, Shamal, Taufflieb, Mendy, Fumu-Tamuzo. entr : Manu Da Costa

Buts : Nanizayamo (13e), Samnick (36e)

A LIRE AUSSI.

Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole

Football : en National, Quevilly Rouen Métropole se ressaisit face à Boulogne-sur-Mer

Football (National, 20e journée) : Quevilly Rouen Métropole fait carton plein face à Pau (5-0)

Football: Quevilly Rouen Métropole termine l'année sur le podium!

Football: Quevilly Rouen Métropole tenu en échec par Sannois Saint-Gratien