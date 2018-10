Rouen : une marche blanche pour soutenir l'hôpital du Belvédère

Les usagers du centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) sont appelés à se mobiliser samedi 13 octobre 2018. Une marche blanche est organisée à partir de 13h30 devant l'établissement en direction du parvis de la cathédrale de Rouen.

Un attachement à l'hôpital

Il s'agit de montrer l'attachement des patients à cet hôpital qui est le premier en Normandie en termes d'accouchement avec plus de 3000 naissances chaque année. Mais l'établissement fait face à un déficit important après de lourds investissements en 2016. Un rapprochement avec le CHU de Rouen est donc à l'étude.

"J'ai envie de continuer à avoir le choix du système de soin que je veux", explique Fabienne Fendrich, patiente régulière de l'hôpital et membre de l'Association de défense des usagers du Belvédère.

"C'est un hôpital qui, historiquement, est important dans l'univers des Rouennais et des Métropolitains. On est né au Belvédère, on a accouché au Belvédère, c'est une institution."

Un hôpital "plus humain"

Fabienne Fendrich est notamment sensible à la question de la gynécologie au sein du Belvédère. "À l'hôpital, c'est autre chose, nous pouvons avoir ici une échelle plus humaine, même s'il ne faut pas opposer l'un contre l'autre, poursuit l'usagère, on a besoin aussi d'une médecine à une autre vitesse."

Lors d'une précédente hospitalisation, Fabienne Fendrich a ainsi apprécié que les médecins "prennent en compte globalement ses problèmes". "Je crains qu'une autre échelle d'hôpital ne le traite pas de la même façon", conclut-elle.