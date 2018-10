Ant-Man existe dans la vraie vie, en Inde!

Cet été 2018, une bijouterie d'Inde a évité un cambriolage de justesse ! En cause, un cambrioleur d'un nouveau genre, plus discret qu'un ninja et plus fort que Hulk : une fourmi !

Ce petit insecte est capable de soulever plusieurs fois son poids, nous avons tous été témoins d'une file indienne de fourmis transportant des restes d'un pique-nique. Le larcin peut coûter plusieurs millions quand il s'agit de… diamants !

C'est la scène surprenante qui s'est passée sous les yeux d'un bijoutier indien, en plein jour ! Il a réussi à filmer la scène :

On croyait pourtant qu'Ant-Man avait tiré un trait sur son passé de délinquant et qu'il avait rejoint les Avengers !