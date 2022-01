Rônai. Orne : incendie dans le bourg de Rônai

Un incendie s'est déclaré vers 4h45 du matin, mardi 2 octobre 2018, dans le bourg de Rônai (Orne), entre Falaise et Argentan. Le feu a pris dans une maison, et présentait un risque de propagation à une habitation voisine. L'occupant, un homme de 71 ans, a été légèrement intoxiqué par les fumées. À 6 heures, une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de secours d'Argentan, Falaise, Ecouché et Trun étaient encore sur place.