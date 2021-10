Basket (LFB) : Mondeville perd encore d'un cheveu contre Lyon

Les Mondevillaises ont de nouveau cédé dans les dernières secondes de jeu contre Lyon (75-74). Un lancer-franc d'Audrey Sauret, venu conclure un dernier 5-0 en faveur des locales, a eu raison de leurs espoirs. Mondeville avait pourtant mené pendant la majeure partie des débats, comptant jusqu'à neuf longueurs d'avance dans le deuxième quart-temps puis huit dans le suivant. Longtemps serré, le match a basculé sur des détails.

"On a surtout été moins bien défensivement, avance Hervé Coudray. On a souffert de beaucoup de fautes en tout début de match dans notre jeu intérieur, entre Mima Coulibaly et Laetitia Kamba. Cela nous a empêché d'appuyer sur ce secteur, or face à un adversaire qui défendait en zone, ça nous a été préjudiciable. On s'est un peu trop réfugié dans l'adresse extérieure, de Katerina Zohnova par exemple, alors qu'on aurait dû avoir plus d'alternance. On l'a eue en première mi-temps, on l'a moins eue en deuxième."

Rejeter la pression

La suite, dans le money-time, doit autant à l'adresse lyonnaises qu'aux petites erreurs mondevillaises. "On aurait pu passer avant", retient Hervé Coudray. Le coach mondevillais est frustré mais préfère positiver. "Nos trois dernières défaites auraient pu passer dans la case victoires avec un peu plus de réussite. On a une chance, pour le moment, c'est que nos poursuivants continuent à perdre aussi. On est toujours dans le Top 4 et on a toujours deux points d'avance sur nos adversaires."

Hervé Coudray refuse d'ajouter de la pression à sa jeune équipe, quatre journées avant la fin de la saison régulière. "Les équipes qui gagneront les matchs importants sont celles qui auront le plus de sérénité." Samedi 10 mars, Mondeville aura droit à une délicate parenthèse en huitième de finale de la Coupe de France, à Bourges. Les Berruyères sont en grande forme et elles auront à cœur de prendre leur revanche sur la saison dernière, où elles avaient été battues par ce même adversaire en demi-finale de la compétition.