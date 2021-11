Le-Havre. La boîte à musique se souvient des obsèques de la princesse Diana

Le samedi 6 septembre 1997, les obsèques de la princesse de Galles Lady Diana ont lieu à Londres, quelques jours après son dramatique accident de voiture à Paris. Lors de la cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster, chefs d'États et têtes couronnés se mélangent à la Jet-Set britannique et internationale. Moment fort de ces obsèques, l'hommage rendu par Elton John à Lady Di. Ce jour-là, Candle in the wind, chanson sortie en 1973, devient Goodbye England's Rose (Adieu Rose d'Angleterre). Le titre sort en single quelques semaines plus tard et le succès est phénoménal. À tel point, qu'il est toujours le deuxième single le plus vendu de l'histoire de la musique.

Boîte à musique du 6 septembre Impossible de lire le son.