Et si la guerre s’invitait chez vous ?

Quand la guerre vient troubler notre paix intérieure

L’histoire tourne autour du meurtre, de la guerre et de la mort en général. Cette mort qui tourne autour de chacun d’entre nous. “Dans le creux de nos foyers, de nos intimités, sous nos épidermes, jusqu’au fond du langage, la guerre est là. Parce qu’elle ne se fait plus au corps à corps, elle demeure invisible mais n’en est pas moins insoutenable et violente, précise Juha Marsalo, chorégraphe de la Comédie de Caen. Pour War Sweet War, l’équipe hétérogène de spécialistes, de créateurs, de techniciens, joue avec enthousiasme. Ce jeu dépasse les espérances et ce qui le rend encore plus excitant, bien sûr, est que personne n’en connaisse précisément les règles".

Pratique. Du 28 février au 9 mars à la Comédie de Caen, site du Théâtre d’Hérouville. Toutes les informations, les horaires, tarifs et vos réservations au 02 31 46 27 29 et sur www.comediedecaen.com .