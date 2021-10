Rendez-vous à Saint-Fraimbault pour les Flories d'Antan !

A Saint-Fraimbault le Mercredi 15 Août vous avez rendez-vous pour découvrir Florie d'Antan. Un projet qui réunit plus de 200 bénévoles chaque année et qui met en avant la culture rurale du 20è siècle à travers des ateliers et des animations. Eric Leroux, le maire de la commune nous en parle sur Tendance Ouest :

Eric Leroux au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Retrouvez toutes les informations et le programme complet de l'événement sur leur page facebook