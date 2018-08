Condamné pour avoir dévalisé une brasserie de Rouen

Dans la nuit du 21 juillet 2018, l'alarme d'une brasserie de Rouen s'active. Les policiers arrivent bientôt sur les lieux. Ils découvrent Jaouad Louragh, 36 ans, en état d'excitation mais qui ne montre pas d'agressivité à leur encontre. Il est en outre manifestement sous l'empire d'un état alcoolique avancé. Fouillé sur place, l'individu a eu le temps de remplir ses poches de pièces provenant de la caisse de l'établissement, d'un montant de quelques centaines d'euros.

Il est également en possession de bouteilles d'alcool qu'il vient de voler. Les policiers entendent le propriétaire de la brasserie qui constate que le voleur a pénétré dans les lieux en escaladant la toiture de l'établissement.

Une récidive

Le gérant de la brasserie explique aux policiers que la même mésaventure est arrivée dans son établissement quelques semaines auparavant et qu'il a vu le voleur, filmé par la vidéosurveillance. Devant le prévenu, il affirme que c'est bien l'auteur du vol précédent. Interpellé et placé en garde à vue, le prévenu reconnaît docilement les faits. Il est en errance sociale depuis longtemps, sans ressources et ne vit que de petits larcins.

Il se plaint néanmoins d'avoir été malmené par les policiers alors qu'il n'opposait aucune résistance. Son casier judiciaire fait état de 10 mentions pour violences et outrages. Pour le procureur de la République, "les faits sont parfaitement caractérisés". Sa défense note que "le prévenu vit dans une totale détresse sociale". Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de 10 mois de prison dont 5 assortis du sursis.

