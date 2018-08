Euro de natation : bilan "satisfaisant" pour le Normand Logan Fontaine

À 19 ans, il a fait briller la Normandie lors des championnats d'Europe de natation qui se déroulent à Glasgow, en Écosse, du vendredi 3 au dimanche 12 août 2018. Ce n'était que sa deuxième grande compétition en senior et pourtant, Logan Fontaine, des Vikings de Rouen (Seine-Maritime), a impressionné en décrochant mercredi 8 août le bronze sur le 5 km en eau libre.

• Lire aussi : [vidéos] Euro de natation : le rouennais Logan Fontaine sur le podium !



"Cette médaille qu'on a récupérée dès la première course c'était vraiment très bien", raconte son entraîneur, Damien Cattin-Vidal, qui précise que "repartir avec une médaille individuelle était l'objectif" des deux hommes pour "entrer dans la cour des grands et sortir du niveau junior où il excellait depuis des années. Il y a parfois un grand cap à passer et c'est important qu'il le passe dès cette année".

"Le contrat est rempli"

Le lendemain, ce jeudi 9 août, le garçon originaire de l'Orne a enchaîné avec une deuxième course, le 10 km. Fatigué, il a terminé à la 30e place mais là aussi, son entraîneur est satisfait car "il a été ambitieux, il a essayé, on savait qu'enchaîner 5 et 10 km sans journée de repos ce n'était vraiment pas facile, explique-t-il. Ce que je retiens c'est que malgré la fatigue, il s'en est tenu au plan, a pris la tête pendant une partie de la course et il ne s'est pas contenté de sa médaille de bronze." Pour Damien Cattin-Vidal c'est simple : "le contrat est rempli".

Les JO en ligne de mire

Les yeux du nageur et de son entraîneur sont désormais tournés vers les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo dont les qualifications se joueront dès l'année prochaine lors des championnats du monde en juillet 2019 et lors desquels il faudra être dans le top 10 mondial sur le 10 km. "Avant cela, il faudra départager les Français car seulement deux d'entre eux pourront participer donc la qualification se fera en février ou mars."

Quelques mois donc pour retravailler certains points, notamment "dans ses gestions de course, dans l'enchaînement des courses", indique son coach. Une amélioration essentielle car la concurrence est rude en France, Axel Reymond a terminé à la 2e place du 5 km lors de ces championnats d'Europe et Marc-Antoine Olivier 4e du 10 km.

D'ici là, Logan Fontaine va encourager l'équipe de France qui participera samedi 11 août au relais et dimanche 12 août au 25 km auquel le jeune homme ne participera finalement pas.

Bon à savoir :

Les nageurs portaient des combinaisons plus épaisses lors de ces championnats d'Europe en raison de la température de l'eau. Une combinaison qui peut gêner les sportifs dans leurs mouvements.

"Logan avait réussi à bien s'adapter au produit mais ça a quand même eu un impact lors du 10 km car la combinaison est épaisse, au lieu d'être juste une bretelle, ça prend entièrement l'épaule, monte jusqu'au cou et va jusqu'au poignet et donc c'est forcément beaucoup moins souple et plus lourd, explique son entraîneur. Il l'a senti car avec la fatigue musculaire cumulée depuis la veille, il a eu beaucoup de mal à tourner les bras en fin de course. Est-ce que ça a eu un gros impact ? On va dire que ça n'a pas aidé mais on ne va pas se cacher derrière cette excuse-là."

L'utilisation de ces combinaisons est rare et elles ne seront pas portées lors des prochaines grandes échéances qui se dérouleront alors en eau chaude.

A LIRE AUSSI.

Natation: la France sacrée en relais mixte 5 km en eau libre, 3e titre

Mondiaux de natation : l'or pour le nageur de Rouen Logan Fontaine sur le relais mixte

JO-2018: les chances françaises de médailles

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu