Au parc de Clères, des glaces pour rafraîchir les animaux [vidéo]

La semaine a été difficile pour les pandas roux, malgré l'ombre des grands arbres du parc de Clères (Seine-Maritime). Leur pelage n'est pas adapté aux fortes chaleurs qui persistent en Normandie. Bouche grande ouverte, les petits animaux, plus habitués à vivre sur la chaîne de l'Himalaya, ont bien du mal à supporter ces températures élevées.

La Seine-Maritime et l'Eure ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune pour la canicule vendredi 27 juillet 2018.

Les soigneurs du parc font particulièrement attention à eux et ont installé deux brumisateurs dans l'enclos ce qui doit permettre de diminuer la température de 10 degrés.

La première vigilance en cas de fortes chaleurs est évidemment de s'assurer que tous les animaux ont à boire "il faut vraiment veiller à ce qu'ils aient de l'eau le matin, de l'eau claire et fraîche l'après-midi, explique Albert Hill, l'un des soigneurs. Il ne faut pas hésiter aussi à arroser certains oiseaux qui aiment bien faire un petit bain."

Les soigneurs font aussi tout ce qu'ils peuvent pour ne pas avoir à déplacer les animaux, "quand il fait très très chaud comme en ce moment, on évite tout ce qui est transport ou capture car ils ont un rythme cardiaque assez élevé donc il faut éviter que la température corporelle augmente". Le risque, c'est l'arrêt cardiaque.

Glaces à la grenadine et aux fruits

Les soigneurs confectionnent également des glaces pour les primates : "On a deux familles de Gibbon ici, des lémuriens, des Maki Catta et des Hapalémurs, et des Tamarins à qui on fait régulièrement des petits glaçons avec un peu de grenadine ou des fruits dedans. On met un bâton dans le verre et ensuite, tout cela va au congélateur."

Et puis comme les humains, les animaux s'adaptent : hors de question de rester au soleil. Sauf pour certains oiseaux qui prennent un bain de soleil, au plus grand étonnement des visiteurs : "Certains croient qu'ils sont morts ou blessés, mais non, ils profitent juste du beau temps."

Pour les autres, courage, les températures devraient baisser dans les prochains jours.