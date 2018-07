Alençon Plage revient pour une 4e édition

Alençon Plage (Orne) revient au Parc des Promenades pour la quatrième année consécutive. Concerts et animations sont au rendez-vous, gratuitement, jusqu'au mercredi 22 août 2018.

Au programme

Sont attendus à Alençon Plage, des concerts à la programmation variée, des spectacles pour enfants tous les dimanches, des soirées électro tous les jeudis. Tandis que le Parc des Promenades s'animera avec des activités sportives en début de semaine, les mardis et mercredis. Le site a été recouvert de sable pour pouvoir permettre aux habitants et visiteurs de profiter d'un moment de détente autour de transats et d'animations. Six séances de cinéma en plein air sont également proposées les lundis et mardis soirs. Mais pour la quatrième édition, la société de production souhaite se renouveler, des nouveautés sont disponibles. Arnaud Betton, un des dirigeants de We Are Kraft, les producteurs de l'événement, présente les changements pour l'édition 2018.

Aides financières

Des aides financières proviennent en grosse partie de la mairie d'Alençon mais aussi de partenaires privés qui permettent de subventionner les animations. Alençon Plage a été mis en péril pendant un moment. L'opposition de la mairie a été dérangée par le montage juridique du projet car c'est une société privée qui reçoit une subvention d'un organisme public. Cependant, les doutes ont été balayés et We Are Kraft devrait produire l'événement jusqu'en 2020.

La société We Are Kraft

Alençon Plage n'est pas l'unique événement que We Are Kraft produit. Ils sont coproducteurs du festival Lik'Orne d'Alençon mais c'est aussi une entreprise de production audiovisuelle et d'événementiel. Leur travail au quotidien consiste à sonoriser et mettre en lumière des événements pour des associations, entreprises et collectivités. Ils réalisent également du mapping vidéo, très populaire dernièrement.