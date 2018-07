Voile : la Drheam Cup est partie de la Trinité !

Elle devait quitter le port breton de La-Trinité-sur-Mer (Morbihan) à 12h30, mais le départ a été décalé pour laisser à Eole le temps de se lever… C'est donc à 15 heures que la Drheam Cup s'est élancée, lundi 23 juillet 2018, direction Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

En prélude au Rhum

Sur l'eau, plus de 80 bateaux issus de différentes classes, avec à leur bord des marins qui concourent en équipage ou en solitaire, sur deux parcours au choix : 428 milles ou 736 milles.

La moitié de la flotte de la Route du Rhum participe à cette course à la voile, qualificative pour la grande transatlantique de l'automne. On y retrouve des IRC, des Multi 2000, des yachts classiques, des monocoques classe Rhum, mais aussi des Imoca, voiliers de plus de 18 mètres, et cinq Multi50, des catamarans de 15 mètres. La classe représentée est celle des Class40, avec plus de 30 participants.

Sur l'eau, on retrouve les Normands Claire Pruvot, Manuel Cousin, Louis Duc, Nicolas Jossier et Miranda Merron, mais aussi Pascal Loison, le père du skipper Alexis, sur Raging Bee². D'autres noms retiennent l'attention comme Yann Eliès, Erwan Le Roux, Yoann Richomme, Sam Davies, Thibault Vauchel-Camus ou encore le champion olympique Jean Galfione, passé de la perche à la barre.

Les premiers bateaux sont attendus jeudi 26 juillet 2018 à Cherbourg-en-Cotentin, qui organise cinq jours de festivités pour l'occasion.