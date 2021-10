Caen. Caen : le tortionnaire des chats condamné à un an de prison supplémentaire

Déjà condamné le mercredi 27 juin 2018 à 18 mois de prison dont neuf mois ferme, par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), pour avoir torturé 16 chats, l'individu était de nouveau devant ce même tribunal mercredi 18 juillet 2018 pour des faits similaires. Il a écopé d'un an ferme supplémentaire.

Il lui était reproché d'avoir torturé 11 nouveaux chats toujours à Caen et dans l'agglomération caennaise entre les mois d'avril 2017 et de juin 2018. Les plaintes se sont multipliées après le premier procès. "J'ai retrouvé mon chat avec une patte cassée en avril dernier et une touffe de poil arrachée. En lisant la presse, j'ai fait le rapprochement avec ce qui lui était arrivé et je suis allée porter plainte", explique Marie-Laure, propriétaire de Merlin qui va désormais boiter toute sa vie.

"J'étais en chasse"

À la barre l'homme est resté impassible. Même s'il a présenté ses excuses aux propriétaires des chats, il a aussi froidement décrit son mode opératoire. "D'abord les pattes avant, la droite puis la gauche et ensuite les pattes arrière". Cet homme de 50 ans, désormais ex-cadre d'une grande entreprise, avec sous sa direction 1 200 personnes, tente d'expliquer ses actes par le traitement pour sa maladie de Parkinson. "Je ne dormais plus. Dès que j'avais un temps libre j'étais en chasse. Je sortais pour luxer des chats".

Lors de sa deuxième garde à vue, il aurait également avoué être l'auteur du coup de tournevis mortel sur un chien de la SPA de Verson en avril 2017.

Amende maximale

Les réquisitions de la procureure de Caen, Carole Etienne, ont été suivies par le tribunal. L'homme a été reconnu coupable. Il a été condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans. Pendant ces trois ans, il a une obligation de soin. À cela s'ajoutent, une interdiction définitive de détenir des animaux domestiques, des indemnités aux victimes et une amende de 30 000 euros, "c'est le maximum prévu par la loi. Donc le tribunal a parfaitement tenu compte de la gravité des faits et de la souffrance infligée aux animaux. C'est aussi un avertissement donné à ceux qui auraient l'envie de faire ces actes : il existe des peines très lourdes et elles sont appliquées", explique Maître Patrice Grillon, avocat de la Société Nationale pour la Défense des Animaux qui s'est constituée partie civile.