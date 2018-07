Médias : La chaîne normande intègre le réseau de télévision Vià

Tendance Ouest a écrit :

QRM : départ imminent pour Rogie ?

L'effectif de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a été mis à jour ce mercredi 4 juillet 2018 sur l'application du club. On y retrouve quelques anciennes têtes et de nouveaux visages, accompagnés de leur numéro de maillot. Et là, surprise, puisque le numéro 10 habituellement porté par Anthony Rogie sera cette saison la propriété de Valère Pollet. Un signe de plus d'un futur départ pour le milieu de terrain ? Pour le moment, ses deux compères Romain Basque et Stan Oliveira, également sur le départ, sont bien crédités de leurs habituels numéros 14 et 6.

14h52