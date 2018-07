Naufrage d'un ferry en Indonésie: le bilan monte à 29 morts

Tendance Ouest a écrit :

Un blessé grave dans un accident près de Dieppe

Un accident entre une moto et un engin agricole s'est produit, mardi 3 juillet 2018, à Hermanville (Seine-Maritime). Le motard, âgé de 68 ans, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital de Dieppe. Le chauffeur de l'engin agricole a été plus légèrement touché.

Hier