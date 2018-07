L'art de la rue, 16ème édition du festival - Sorties de Bain - à Granville (Manche)

Sorties de Bain a vu le jour en 2003 avec pour mission initiale d'offrir une manifestation d'après plage aux Granvillais et aux vacanciers. Un évènement qui s'est considérablement développé depuis, et pour cause, Sorties de Bain est désormais un festival des arts de la rue d'envergure international.

Aujourd'hui il attire non seulement les locaux, les vacanciers mais aussi les festivaliers, et professionnels de la culture.

Sorties de Bain ce sont 4 jours de spectacles, Plus de 350 artistes accueillis, et un public de près de 60 000 personnes tous les ans.

Marc Gourreau est le directeur de l'Archipel, la salle de spectacle granvillaise. Il est aussi directeur du festival Sorties de Bain qui cette année a lieu entre les 5 et 8 Juillet :

Sorties de Bain, ce sont aussi de (très) nombreux "PLUS" :

– Défilé de la Gueule de biais / Un nouveau défi pour le public (Dimanche : 16h45 – Cours Jonville)

En écho à l'exposition sur Fernand Léger au Musée d'art moderne Richard Anacréon, défilez sur le Cours Jonville, grimaçant, grimé, costumé en individuel ou par équipe. Le ou les gagnants remporteront le trophée réalisé par l'artiste granvillais Fabien Lefebvre : un buste métallique "cubiste".

– JE suis multiple – Inauguration (Mercredi 4 juillet : à partir de 15h – Square Potel)

En amont du festival, les photographes Emma Barthère et Caroline Menne ont travaillé avec des enfants des accueils de loisirs de Saint-Planchers, Jullouville, Donville-les-Bains, Saint-Pair-sur-Mer et Granville, à l'élaboration d'une oeuvre commune composée de fragments de visages, en écho à l'exposition sur Fernand Léger au Musée d'art moderne Richard Anacréon.

– La rue des juifs cartonne (Samedi : de 14h à 21h rue des juifs)

Les artistes du Fil Rouge vous proposent de découvrir leurs personnages en carton d'emballage, de toutes tailles et de toutes formes, décorées, agrémentées d'accessoires, tout au long de la rue des Juifs. D'autres surprises vous attendent chez les commerçants tout au long de la petite rue qui monte.

– Le Musée d'art moderne Richard Anacréon ouve gratuitement samedi 7 et dimanche 8 juillet

– Le Village Littoral de l'Agence de l'eau.

L'Agence de l'eau Seine-Normandie, s'installe sur la Place Foch du vendredi au dimanche avec ses partenaires pour sensibiliser le grand public, les professionnels et les institutions à la protection de l'environnement…

– Le CPIE de Lessay (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) La laisse de mer – Présentation et jeux à destination des enfants.

– Les 7 vents. Concevoir un monde énergétique répondant aux préceptes du développement durable – Conseil aux particuliers et aux entreprises.

– L'APP2R (Association pour une pêche à pied respectueuse de la ressource) Les réglementations de la pêche à pieds – Sensibilisation au grand public.

– Le Dit de l'eau. Le Cabinet de curiosités : venez vous amuser entre découvertes insolites et expériences scientifiques et sensorielles.

– Bruitcollage. Fabrication d'instruments de musique à partir de déchets

– Maquillage et crustacés. Fabrication de de poissons décoratifs en objets recyclés + maquillage sur le thème de l'eau.

– Le Réseau Grappe s'engage pour la sensibilisation et le respect de l'environnement.

– Respecte ta plage. Animation regroupant plusieurs volets sur le respect de l'environnement, l'évolution du trait de côte, la durée de dégradation des déchets, les cétacés du Cotentin avec le GECC….

– La Bibli eau et l'espace Zen. Espace de détente et de lecture autour de l'environnement et des enjeux de son respect + exposition sur les dauphins.

– La Bisquine / AVGG. "La Granvillaise" fleuron de la ville de Granville vous dévoile ses dessous, ses rondeurs, étrave, quille, et safran… Association des Vieux Gréements Granvillais.

Comme nous l'a confié Marc Gourreau, il sera difficile d'assister à l'intégralité du festival tellement ce dernier est riche en événements. Faites vous votre programme en consultant le site sortiesdebain.com/

Visitez aussi, et likez le Facebook du festival : facebook.com/sortiesdebain/