Un camion accidenté sur l'A84

Il était aux alentours de huit heures, vendredi 29 juin 2018, lorsqu'un accident impliquant un poids-lourd a été signalé sur l'autoroute A84 au niveau de la commune de Villy-Bocage, dans le Calvados.

Plus de quatre kilomètres de bouchons

Les faits se sont produits sur la voie allant dans le sens Caen-Rennes. L'accident a impliqué d'importants ralentissements dans le début de la matinée.

Pendant plus d'une demi-heure, la route a été fermée à partir de Noyer-Bocage. La circulation a ensuite été rouverte sur une seule voie, ce qui a entrainé d'important ralentissement. On comptait vers neuf heures plus de quatre kilomètres de bouchons sur cet axe.