Condamné pour outrages à Rouen

C'est le 25 juillet 2017 que la police intervient dans un appartement de Rouen (Seine-Maritime), appelée par un témoin ayant entendu les cris et appels au secours d'une voix féminine. À leur arrivée, un individu est à la fenêtre de l'appartement, torse nu. Il refuse d'obtempérer à l'injonction qui lui est faite de quitter les lieux et de descendre. Les policiers se rendent donc au domicile de la victime et voient la jeune femme qui s'étonne de leur présence. Son compagnon, quant à lui, se montre agressif et profère une volée d'insultes à l'encontre des représentants de l'ordre.

Ceux-ci peinent à le calmer et à le maîtriser alors qu'il cherche à s'enfuir quand ils veulent l'interpeller. Dans l'action, un policier est frappé de coups de pied et poing au corps.

Il nie les insultes

La victime, entendue, assure qu'il ne s'agit là que d'une simple dispute. Les voisins affirment pourtant que de tels faits se reproduisent régulièrement et gênent la tranquillité du quartier. Le policier molesté se voit octroyer une incapacité temporaire de travail de deux jours quand les tuméfactions sont confirmées par un certificat médical. Le casier judiciaire du prévenu ne fait cependant état d'aucune condamnation jusqu'alors. À la barre, il prétend que "les policiers ont déformé [s]es paroles", et jure qu'ils l'ont agressé gratuitement alors qu'il n'a jamais eu l'intention de s'opposer à la force publique. Pour le procureur de la République, "on ne peut éluder les insultes proférées". La défense du prévenu avance que "les excès de langage des policiers sont avérés". Après délibération, le tribunal le condamne à 90 jours amende à dix euros par jour.

