Carte Blanche : La Basse-Normandie, ce désert Olympique...

Du volley-ball, grâce à une Ligue régionale investie, et de l'équitation, eu égard à la culture équine et c'est tout ! Sur plus d'une centaine de disciplines différentes représentées aux Jeux Olympiques de Londres dans quelques mois, les Bas-Normands n'auront donc pas le loisir de profiter de plus en phase de préparation. D'où vient cette incapacité à profiter d'une aubaine d'image et des retombées économiques qui vont avec les JO alors que d'autres régions sont déjà prêtes à relever le défi ? Notre consultant s'est posé ces questions qui fâchent...