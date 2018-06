Rouen : l'intelligence artificielle en question au Summer festival

Experts du numérique, philosophes, journalistes, professeurs… Tous seront présents à Rouen, au 106, jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018 pour le Summer festival. La thématique de cette quatrième édition alimente toute une série de fantasmes et nourrit l'imaginaire des auteurs de science-fiction depuis des années puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle.

"Il y a toujours un thème à la mode dans le monde du numérique : la data, la blockchain… Cette année, c'est l'intelligence artificielle", commente Thierry Samper, président de Normandie web Xpert, une association d'entrepreneur du numérique qui organise ce festival.

Au programme, deux jours de conférences avec des entrepreneurs, des techniciens et même un paléoanthropologue, Pascal Picq, qui apportera son regard sur l'évolution de la notion d'intelligence à travers les âges.

"Les conférences durent 25 à 45 minutes. Chacun vient assister à celle qu'il souhaite et ensuite, les orateurs sont disponibles pour échanger". Sont notamment annoncés, Nicolas Sekkaki, le patron d'IBM France, Laurence Devillers, professeur à la Sorbonne et experte en robotique ou encore Jean-Michel Besnier, un philosophe qui a travaillé sur la notion de transhumanisme.

Briser les clichés

"Le but est de pouvoir acculturer le plus grand nombre à cette révolution du numérique, détaille Thierry Samper. Il faut pouvoir permettre aux gens de comprendre ce qu'il se passe autour d'eux".

Deux jours donc pour peut-être faire tomber quelques clichés sur l'intelligence artificielle et confronter les points de vue. "Et puis on replace l'intelligence artificielle dans son contexte comme une un intelligence parmi d'autres. On ne veut pas parler que de machines savantes qui battent des hommes aux échecs… Les enjeux sont de comprendre qu'elles seront les interactions entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine".

De quoi peut-être vous remettre de vos traumatismes post Terminator ou Star Wars. Ou pas. En tout cas certainement l'occasion de vous forger une opinion éclairée.

Le programme détaillé ici.