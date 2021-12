C'est fini pour Caen !

Défaite logique pour des Malherbistes réduits à dix pendant plus d'une mi-temps après l'expulsion de Benjamin Nivet en première mi-temps. Les buteurs lillois : Cabaye (X2), Gervinho et Hazard. Le but caennais est signé Yatabaré. Le SM Caen est donc éliminé de la Coupe de la Ligue et devra se reconcentrer très vite pour la réception de Nancy en championnat samedi à 19 h. un match à suivre en direct et en intégralité sur votre radio et votre site Tendance Ouest



