[Carte] Pont Guillaume, métro, trémie… les chantiers cet été à Rouen

À l'approche de la période des vacances scolaires d'été, les travaux vont s'intensifier dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). "Nous profitons de cette période avec une réduction du trafic routier de 10 % au début et à la fin des vacances, et de 30 % au cœur de la période de vacances", explique Olivier Rusch, directeur général adjoint en charge des grands travaux à la Métropole Rouen Normandie (MRN).

Le calendrier des travaux. - Métropole Rouen Normandie

"Nous avons été contraints de faire des travaux urgents ces deux dernières années, notamment sur les trémies ferroviaires, affirme Frédéric Sanchez, le président de la MRN. Et d'autres chantiers, programmés, se sont ajoutés au calendrier."

C'est ce calendrier qui donne "une impression de foisonnement de chantier à Rouen, mais tous n'ont pas une incidence sur la circulation", poursuit-il, alors que des Rouennais critiquent régulièrement la multiplication des travaux dans la ville.

Fermeture du pont Guillaume

"Le chantier de la ligne T4 sera la plus impactante cet été", admet Frédéric Sanchez. Pour cause, la future ligne de bus passera sur le pont Guillaume le Conquérant qui devra être fermé du lundi 16 juillet au dimanche 26 août 2018. "Nous devons refaire l'étanchéité du pont et l'aménagement de surface, précise Olivier Rusch. L'ouvrage a un certain âge, il faut lui faire un certain nombre de réparations et de maintenance."

Les automobilistes devront donc s'orienter vers le pont Flaubert, le pont Jeanne d'Arc, le pont Corneille ou Mathilde pour rejoindre la rive droite, depuis la gauche. "Ça sera très difficile car c'est un axe majeur et il y a beaucoup de circulation dessus", confirme Olivier Rusch qui rassure en ajoutant que "toutes ces gênes-là seront résolues" au moment de la rentrée scolaire.

Travaux du métro

Le chantier de renouvellement des rails et de modernisation des stations souterraines débute lundi 2 juillet 2018. "La voie du métro va être changée dans l'avenue de Bretagne, 24 après son installation, explique Sébastien Holstein, responsable des grands travaux à la TCAR. Dans les stations souterraines, nous allons refaire l'éclairage, les peintures, les systèmes de sécurité et l'habillage des murs."

La calendrier des travaux du métro. - TCAR

En conséquence, le métro ne circulera pas à partir de 20 heures, sur l'ensemble de la ligne, du lundi 2 au dimanche 15 juillet (sauf le week-end des 7 et 8 et le samedi 14 juillet) et du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018.

Il n'y aura pas de métro du lundi 16 au vendredi 20 juillet, ainsi que le dimanche 26 août 2018, à partir de 20 heures, entre les stations Boulingrin et Europe/Honoré de Balzac.

Tandis qu'aucun métro ne circulera toute la journée, du samedi 21 juillet au samedi 25 août. Des bus de substitution seront, à chaque fois, mis en place par la TCAR à proximité des arrêts habituels du métro. À noter qu'aucune compensation financière ne sera mise en place pour les abonnés durant les travaux.

Rénovation de la trémie ferroviaire

Les travaux vont se poursuivre sur la trémie ferroviaire rive gauche. Au niveau du quai Cavelier de la Salle, jusqu'au pont Jeanne d'Arc, ils vont se terminer au mois d'août. Le chantier se poursuivra ensuite jusqu'au pont Boieldieu jusqu'à la fin de l'année 2018.

La dernière partie, entre le pont Boieldieu et le pont Corneille sera exécutée en 2019. Pour ces travaux, les quais seront mis en 2x1 voies.

Les autres chantiers

Les travaux sur le boulevard Béthencourt se poursuivent tout l'été et jusqu'en avril 2019. Dans le secteur du Vieux Marché et des musées, les travaux Cœur de métropole vont commencer au mois de juillet. Enfin, les aménagements aux abords de la gare SNCF continuent, comme la rénovation de la ligne haute tension sous l'avenue du mont Riboudet jusqu'au mercredi 15 août.