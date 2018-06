Disparition inquiétante : avis de recherche de la gendarmerie du Calvados

Depuis jeudi 14 juin 2018, la gendarmerie recherche un homme de 68 ans, disparu dans la matinée alors qu'il était parti à vélo à Bourguébus (Calvados).

Parti pour une balade à vélo

À neuf heures, il était parti pour une promenade de 50 à 60 kilomètres mais n'est jamais rentré. Il a été aperçu pour la dernière fois à Tilly-la-Campagne, sur la route en direction de Garcelles Secqueville, une demi-heure après son départ.

L'homme en question mesure 1,74 mètre. Il a les cheveux courts grisonnants, porte une barbe de trois jours ainsi que des lunettes de vue. Au moment de sa disparition, il n'était pas équipé de casque et avait pour vêtement un jean gris foncé noir et tee-shirt beige, ainsi qu'une polaire grise avec le col et les poignets noirs. Son vélo est un VTT de couleur vert-foncé.

Toute personne ayant des informations est invité à contacter la brigade territoriale de Betteville-sur-Laize au 02 31 15 07 00.