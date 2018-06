Orages dans l'Orne : magasin et gymnase évacués, maisons frappées par la foudre et inondations

Tendance Ouest a écrit :

Orages : Manche, Calvados et Orne restent en vigilance Orange

La Manche, l'Orne et le Calvados restent en vigilance Orange ce samedi 9 juin 2018, pour un risque d'orage. Le secteur critique se situe dans le sud Manche, et à l'ouest de l'Orne selon Météo France, où les orages seront peu mobiles, ils pourront être accompagnés de pluies et de grêle.

08h21