Dans le Calvados, les pompiers lèvent la grève

Vendredi 1er juin 2018, les pompiers du Calvados étaient en grève. Après 24 heures de mobilisation, ils reprendront le travail dès samedi 2 juin 2018. Explications.

Ils étaient 50 % des effectifs à s'être mis en grève vendredi 1er juin 2018. Un geste fort des pompiers du Calvados inquiets du manque d'effectifs dans le département.

De 421 à 383 pompiers en cinq ans

En cinq ans, les effectifs de soldats du feu du Calvados sont passés de 421 à 383 soit une diminution de 10 % alors que le nombre d'intervention ne cesse d'augmenter, "avec plus 10 % pour la caserne d'Ifs, plus 8 % pour celle de la Folie couvre-chef et plus 25 % pour la caserne Canada", explique Aurélien Larcher, sapeur-pompier.

Mais après les discussions du jour, ils estiment avoir été entendus "à 80 % de nos revendications, présente Gaétan Lechalier, représentant CGT Pompiers. Le dialogue a été constructif, on nous a notamment garanti 16 postes en janvier et une meilleure formation pour les spécialités dans le département."

Une inquiétude demeure toutefois sur les effectifs de la caserne de Couvrechef. Les représentants du personnel devraient rencontrer Jean-Léonce Dupont, président du Département, la semaine prochaine.

